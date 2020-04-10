تمديد حالة الطوارئ في إسبانيا حتى 25 أبريل الجاري

المصدر: د ب ا

صوت البرلمان الإسباني أمس الخميس، لصالح تمديد حالة الطوارئ على مستوى البلاد حتى 25 أبريل الجاري، حيث تكافح البلاد لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما اعتبرت من بين أكبر عدد من الإصابات في جميع أنحاء العالم.

وجاءت موافقة البرلمان بعد نقاش استمر 11 ساعة وانتقاد كبير لطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن التمديد الثاني لحالة الطوارئ ضروري لإبقاء الفيروس تحت السيطرة، مضيفاً أنه "حتى خطأ واحد بسيط يمكن أن يؤدي إلى الانتكاس".

وأبلغ سانشيز البرلمان إن حالة الطوارئ التي تم فرضها منذ 15 مارس الماضي ساعدت في احتواء الفيروس.

وأعلنت السلطات الإسبانية أمس الخميس تسجيل 683 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 15238 حالة.