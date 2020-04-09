وفاة "عازلة" بيل كلينتون

المصدر: د ب أ

توفيت عن عمر ناهز 70 عاما أمس الأربعاء ليندا تريب، الموظفة السابقة بالبيت الأبيض والتي أجرت تسجيلات سرية أفضت إلى عزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، حسبما قال محاميها السابق، جوزيف مورثا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتردد أن تريب توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وقد تدهورت صحتها بشكل خطير في الأيام القليلة الماضية قبل تفارق الحياة.

وسجلت تريب مكالمات هاتفية سرا مع مونيكا لويسنكي، والتي كانت متدربة في البيت الأبيض حينذاك، حيث كشفت عن علاقتها مع الرئيس الأسبق كلينتون.

وسلّمت تريب التسجيلات إلى المستشار الخاص حينها، كينيث ستار، والتقت بمونيكا لويسنكي أيضا وقد أخفت جهاز تسجيل سري.

واستخدم ستار تلك المعلومات لإقامة دعوى ضد كلينتون، مما أدى إلى عزله في نهاية المطاف بتهمتي الحنث باليمين الدستورية وعرقلة العدالة.