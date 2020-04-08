تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا في الصين

المصدر: رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء ارتفاعا من 32 حالة في اليوم السابق كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى أمس الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق.

وذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة، التي لم تظهر أعراض على أصحابها، ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.

ولا تحصي السلطات الصينية عدد من لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض كالحمى أو السعال.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333.