الأمراض تفقد غورباتشوف 30 كيلوغراماً من وزنه

أدلى الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي بحديث هاتفي لمراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، حيث قال إنه لا يزال بالمستشفى الذي قضى فيه عاما كاملا.

وأضاف أن 4 عمليات جراحية قد أجريت له.

واعترف، ميخائيل غورباتشوف، البالغ من العمر 89 عاما أن مزاجه غير جيد لأنه مضطر طيلة تلك الفترة للبقاء في المستشفى. لكنه يحاول ممارسة أعماله الروتينية التي تساعده في الصمود أمام الأمراض التي يعاني منها، وفي تعبئة إمكاناته الجسدية والنفسية.

وقال مجيباً عن سؤال وجهه الصحفي إليه عن الطعام، إن اهتمامه بالطعام ضعيف جداً وإنه قد خسر 30 كيلوغراما من وزنه، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".

وتبادل غورباتشوف مع الصحفي ذكرياته، حيث قال إنه لم يواجه أبدا وباء كهذا، لكنه يتذكر الجوع الشديد الذي عانى منه في طفولته وفي فترة ما بعد الحرب الوطنية العظمى.