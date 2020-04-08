ترامب: سنجمّد مساهمتنا المالية في منظمة الصحة العالمية

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستعلّق دفع مساهمتها الماليّة في منظّمة الصحّة العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات المتّحدة "سنعلّق (دفع) الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان ترامب شنّ هجوماً حادّاً على المنظمة الأممية صباح أمس الثلاثاء، إذ كتب في تغريدة على تويتر أنّ "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً. (...) الغريب أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".