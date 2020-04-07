روسيا تسجل 1154 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

سجلت روسيا اليوم رقما قياسيا لاصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بلغ " 1154" إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان بثته وكالة "انتر فاكس" للأنباء.. ان الإصابات شملت 43 منطقة في روسيا، منها 697 في موسكو، وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات في موسكو 5181 حالة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أيضا 11 حالة وفاة جديدة منها حالتا وفاة في موسكو، كما تم تعافي 88 شخصا منهم 16 في موسكو، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 494 وإجمالي الوفيات 58.

ويبلغ عدد الإصابات المسجلة في روسيا حتى الآن 7497 موزعة في 81 منطقة في البلاد.