النرويج تعلن سيطرتها على انتشار فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الاثنين أنها سيطرت على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)في البلاد.

وقال وزير الصحة النرويجي بينت هوي، بعد ظهر اليوم، في مؤتمر صحفي في أوسلو إن الأرقام الجديدة للإصابات توضح أن كل شخص مصاب بالعدوى أصبح يصيب في المتوسط 7ر0 شخص آخر في الوقت الراهن.

وأضاف الوزير أن هذه القيمة كانت وصلت إلى 5ر2 شخص قبل تطبيق إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا " وهذا يعني أنه تم السيطرة على جائحة كورونا".

ونصح الوزير بعدم التراجع السابق لأوانه عن تدابير مكافحة كورونا.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في النرويج بحلول اليوم إلى 6755 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 59 حالة.

كانت الحكومة النرويجية قررت منتصف الشهر الماضي تدابير صارمة لمواجهة انتشار المرض، تضمنت غلق الحدود أمام الأجانب، مع وضع المواطنين العائدين قيد الحجر لمدة 14 يوما.