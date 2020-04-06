3977 وفاة و74 ألف إصابة جراء كورونا في شرق المتوسط

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت آخر إحصاءات المكتب الإقليمي التابع لمنظمة الصحة العالمية الذي يضم 22 دولة عربية إلى جانب إيران وباكستان وأفغانستان، أنه تم تسجيل 545 حالة إصابة جديدة اليوم «الاثنين» في دول إقليم شرق المتوسط، وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 74476 إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3977 حالة وفاة جراء كورونا المستجد «كوفيدـ19»، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من المرض إلى 24445 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في أفغانستان ارتفعت إلى 337 حالة و7 وفيات، وفي البحرين 700 إصابة و4 وفيات، وفي جيبوتي 59 إصابة، وفي مصر 1173 إصابة و78 وفاة، وفي إيران 58226 إصابة و3603 وفاة، وفي الأردن تم تسجيل 345 إصابة و5 وفيات، وفي العراق 961 إصابة و61 وفاة، وفي الكويت 665 إصابة و5 وفيات، وفي لبنان 541 إصابة ووفاة واحدة.

وبحسب أحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية فقد سُجل في ليبيا حتى الآن 18 إصابة ووفاة واحدة، وفي المغرب 1113 إصابة و71 وفاة، وفي فلسطين 252 إصابة وفاة واحدة، وفي عُمان 331 إصابة ووفاة واحدة، وفي باكستان 3277 إصابة و50 وفاة، وفي قطر 1604 إصابات و4 وفيات، وفي السعودية 2463 إصابة و34 وفاة، وفي الصومال 7 إصابات، وفي السودان 12 إصابة، إضافة إلى حالتي وفاة، وفي سوريا 19 إصابة، إضافة إلى حالتي وفاة، وتونس 574 إصابة و22 وفاة، وفي الإمارات 2076 إصابة و11 وفاة.