المفتش العام السابق للمخابرات الأمريكية يكشف سبب إقالته

المصدر: رويترز

قال مايكل أتكينسون المفتش العام للمخابرات الأمريكية الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب من منصبه إن ترامب فعل ذلك بسبب تصرفه بشكل نزيه في طريقة تناوله للشكوى التي أدت إلى إجراء تحقيق لمساءلة الرئيس العام الماضي.

وأضاف في بيان أمس الأحد "يصعب عدم تصور أن فقد الرئيس لثقته بي ناجم عن أداء التزاماتي القانونية بإخلاص كمفتش عام مستقل ونزيه".

وكان ترامب قد قال في رسالة للكونجرس يوم الجمعة إنه يعتزم إقالة أتكينسون خلال 30 يوما موضحا أن "من المهم أن يكون لدى أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين".

وقرر أتكينسون أن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار موثوق به فيما وصفه بإساءة ترامب استخدام منصبه في محاولة التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية التي تجري في 2020 لمصلحته الشخصية.

وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل فبراير .