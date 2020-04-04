وفيات كورونا اليومية في إيطاليا تبدأ في الانخفاض

المصدر: د ب أ

سجلت إيطاليا 681 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد- 19، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الزيادة اليومية إلى أقل من 700 منذ أكثر من أسبوع.

وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس، وهي الأعلى في العالم، 15362 إلى الآن.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة، ومن بينها حالات الشفاء والوفيات، 124 ألفا و 632 حالة، بزيادة 4 % عن أمس الجمعة. وتأرجح معدل الزيادة اليومي حول هذا المستوى طوال الأسبوع الماضي.

وانخفض عدد الأشخاص الخاضعين للرعاية المركزة للمرة الأولى منذ بداية الوباء، بواقع 74 شخصا ليصل إلى 3994.

وقال أنجيلو بوريلي، رئيس وكالة الحماية المدنية، وهو يعلن الأرقام: "هذه أخبار مهمة للغاية لأنها تسمح لمستشفياتنا بالتقاط أنفاسها".

وبلغ عدد حالات الوفاة اليومية ذروته عند 969 حالة في 27 مارس.

وقال البروفيسور فرانكو لوكاتيلي، خبير الصحة العامة الذي يعمل كمستشار لدى الحكومة، إن تسطيح المنحنى "لا يجب أن يتم تفسيره على الإطلاق باعتبار أننا تجاوزنا المرحلة الحرجة بالفعل وأننا نخرج من بؤرة الخطر".