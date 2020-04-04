إيطاليا تستعين بالسجناء في إنتاج الملابس والأقنعة الواقية

المصدر: د ب أ

ذكرت وزارة العدل الإيطالية أن النزلاء في ثلاثة سجون إيطالية سيبدؤون في إنتاج الكمامات والأقنعة الطبية الواقية التي تستخدم في الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه سيتم تركيب ثماني ماكينات قادرة على إنتاج 400 ألف قناع واقي يوميا، في السجون الثلاثة بكل من ميلانو وروما وساليرنو، وذلك اعتبارا من منتصف أبريل.

وسيتم توزيع الأقنعة أولا على السجناء وحراس السجون، وأن " فائضا كبيرا " متوقعا سيتم توزيعه على الأطقم الطبية في المستشفيات.

وهناك عجز في إمدادات الكمامات والأقنعة الواقية في إيطاليا، وكانت هناك أعمال شغب عنيفة في سجون بالبلاد خلال المراحل الأولى لتفشي الوباء، بسبب مخاوف السجناء من مخاطر انتقال العدوى إليهم.