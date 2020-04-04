ألمانيا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

المصدر: رويترز

أعلنت ألمانيا أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 6082 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في انخفاض طفيف عن اليوم السابق وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ الحكومي الصادرة اليوم السبت.

والانخفاض في المعدل اليومي للإصابات الجديدة، مقارنة بعدد 6174 إصابة سجلتها البلاد في اليوم السابق، قد يكون إشارة على استقرار محتمل في عدد المصابين المسجلين في اليوم لكن الحكومة حذرت من أن من السابق لأوانه جدا تحديد مسار التفشي.

وتظهر إحصاءات المعهد أن ألمانيا لديها الآن 85778 حالة إصابة ارتفاعا من 79696 أمس الجمعة وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات. ووصل عدد الوفيات إلى 1158 ارتفاعا من 1017 أمس الجمعة.

وقال رئيس المعهد لوثار فيلر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن معدل الإصابات الجديدة أصبح تحت السيطرة بفضل إجراءات أشمل لوقف تجمعات الناس في الأماكن العامة وفي العمل.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن قيود كورونا قد تمتد لما بعد عيد القيامة لكن عدد حالات الإصابة الجديدة يعطي دافعا "لأمل مشوب بحذر شديد".

وأضافت "الزيادة في الحالات الجديدة المؤكدة تسير بشكل أبطأ قليلا عما كانت عليه قبل بضعة أيام... لكن بالتأكيد من السابق لأوانه تحديد الاتجاه، وبالتالي من السابق لأوانه أيضا تخفيف بعض القواعد الصارمة التي وضعناها لأنفسنا".

واتفقت ولايات ألمانيا، وعددها 16، مع الحكومة على إبقاء القيود على التنقلات حتى 19 أبريل .