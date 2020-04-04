ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أفغانستان إلى 299

المصدر: د ب أ

أكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصلت إلى 299 في مختلف أنحاء البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وأكد وحيد ميار، أحد المتحدثين باسم الوزارة أن الوزارة سجلت حتى الآن 299 حالة إيجابية للفيروس في مختلف أنحاء الأقاليم الأفغانية.

وطبقاً لتقارير، أودت الإصابة بكورونا حتى الآن بحياة ستة أشخاص في مختلف أنحاء البلاد، بينما تعافى 10 آخرون على الأقل.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الحالات الإيجابية للمرض إلى ما يقرب من 1.1 مليون في مختلف أنحاء العالم، فيما أودى بحياة أكثر من 95 ألف شخص حتى الآن، حسب الوكالة الأفغانية.