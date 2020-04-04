وفيات كورونا في إيطاليا تقفز بواقع 766 شخصاً إلى نحو 15 ألفاً

المصدر: د ب أ

سجلت إيطاليا أمس الجمعة 766 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ما يرفع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى نحو 15 ألف حالة.

وجاءت الأرقام بمثابة تذكير يتسم بالكآبة، فحتى على الرغم من تباطؤ معدل العدوى في الأيام القليلة الماضية، لا يزال الوضع بالغ الخطورة.

ويبلغ إجمالي الوفيات في إيطاليا، صاحبة أعلى معدل بالفعل في العالم، 14 ألفا و681 حالة وفاة.

ووصل الرقم الإجمالي للإصابات، بما في ذلك حالات التعافي والوفيات، إلى 119 ألفا و827 حالة، بارتفاع نسبته 4 بالمئة يوم أول أمس الخميس، وهي نسبة يدور حولها المعدل اليومي لزيادة حالات الإصابة طوال الأسبوع.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس بنسبة 1ر8 بالمئة إلى 19 ألفا و758 متعافيا، ولم تكن هناك سوى زيادة طفيفة في عدد المرضى الذين يتلقون علاجا بالعناية الفائقة، بنسبة بلغت 4ر0 بالمئة، ليصل إجماليهم إلى 4 آلاف و68 مريضا.