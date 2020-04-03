البحرية الأمريكية تقيل قبطان حاملة طائرات بسبب كورونا

المصدر: رويترز





أعفت البحرية الأمريكية قائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت الذي كتب رسالة لاذعة سُربت إلى العلن طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن الحاملة.

وأعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي إقالة الكابتن بريت كروزير من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، وقال إن القائد أساء التقدير. كانت رويترز أول من بث نبأ الإقالة.

وتعد الإقالة التي جاءت بعد يومين من تسريب الخطاب، مثالا واضحا على مدى الصعوبة التي تواجهها المؤسسات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، حتى تلك التي اعتادت على المهام الخطرة والمعقدة مثل الجيش الأمريكي.

ويمكن أن يكون لهذه الخطوة تأثير على الآخرين في البحرية الذين يتطلعون للتحدث عن قضايا يواجهونها في وقت تحجب فيه وزارة الدفاع "البنتاجون" بعض البيانات الأكثر تفصيلا حول عدوى الفيروس خشية تقويض تصور استعداد الجيش الأمريكي لأزمة أو صراع.

وكانت قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أن البنتاجون سيبدأ حجب بعض البيانات حول الإصابات بالفيروس في صفوفه.