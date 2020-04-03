أستراليا: الإصابات الحقيقية بكورونا تصل 10 ملايين حالة

المصدر: رويترز

قال رئيس الخدمات الطبية في أستراليا اليوم الجمعة إن ما يصل إلى عشرة ملايين شخص على مستوى العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لكن نقص الاختبارات في بعض البلدان لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس شديد العدوى.

وقدرت حسابات رويترز، التي تستند إلى بيانات رسمية، أن عدد حالات مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغت مليون حالة اليوم الجمعة، لكن رئيس الخدمات الطبية في أستراليا قال إن الحجم الحقيقي لتفشي المرض في العالم قد يصل إلى عشرة أضعاف.

وقال بريندان ميرفي للصحفيين "لقد تجاوزنا مليون إصابة في جميع أنحاء العالم. لكننا نعتقد أن العدد الحقيقي هو خمسة أو عشرة أضعاف".

وأضاف ميرفي أن معدلات الوفيات تتفاوت بشدة حول العالم لدرجة أنه يعتقد أن الكثير من الإصابات لا يتم اكتشافها.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى زيادة الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا كما سلط بعض المنتقدين الضوء على الاختلافات في كيفية احتساب بعض الدول لحالات الإصابة.

وأبلغت أستراليا عن نحو 5300 إصابة و28 حالة وفاة حتى الآن.