الصمت 3 دقائق في الصين حدادا على ضحايا كورونا

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تشهد الصين ثلاث دقائق من الصمت خلال مهرجان تشينغمينغ ،المعروف بيوم كنس المقابر، يوم غد السبت حدادا على الأشخاص الذين لاقوا حتفهم جراء تفشي فيروس كورونا.

وذكر مجلس الدولة الصيني اليوم الجمعة أنه خلال حفل الحداد الوطنى، سيجري تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء الصين وفي السفارات والقنصليات الصينية بالخارج، وستتوقف أنشطة الترفيه العامة.

وستبدأ دقائق الصمت الثلاث الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش). وقال المجلس إنه في الوقت نفسه، ستنطلق أصوات أبواق السيارات، وستصدر القطارات والسفن صفاراتها، وستنطلق إنذارات الدفاع الجوي.

وأضاف المجلس أن الحدث يهدف إلى تكريم "الشهداء والمواطنين المتوفين الذين قضوا في الحرب ضد وباء فيروس كورونا المستجد".

يشار إلى أن يوم كنس المقابر هو عطلة صينية سنوية تتجمع خلالها العائلات لاحياء ذكرى أسلافهم وتنظيف قبورهم.

وأعلنت الصين اليوم الجمعة تسجيل 31 حالة اصابة جديدة بالفيروس من بينها 29 من بين المواطنين العائدين من الخارج. وتم الإبلاغ عن أربع وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقعت جميعها في المركز الأصلي لتفشي المرض في مقاطعة هوبي، وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية.

وحتى الآن، سجلت الصين 81 ألفا و 620 حالة إصابة بالفيروس من بينهم 3232 حالة وفاة و 76 ألفا و 571 مريضا تماثلوا للشفاء.

وتجاوزت حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم المليون حالة، وتجاوزت الوفيات 50 ألفًا، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة.