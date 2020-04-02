أسوأ سيناريو في بريطانيا.. وفاة 50 ألفا بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قال مصدر مطلع على مناقشات الطوارئ التي تجريها الحكومة البريطانية إن أسوأ سيناريو تواجهه الحكومة يضع تصورا لوفاة 50 ألف شخص بسبب فيروس كورونا إذا لم يتم الالتزام بإجراءات العزل الذاتي لكن المملكة المتحدة ليست على هذا المسار في الوقت الراهن.

ووفقا للمصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة، فإن التوقعات هي أن أسوأ يوم من حيث عدد الوفيات سيكون 12 أبريل نيسان، الذي يوافق يوم عيد القيامة هذا العام.

وقال المصدر إن ما يسمى بأفضل سيناريو في هذه الظروف سيكون وفاة 20 ألفا.

وامتنعت متحدثة باسم داونينج ستريت عن التعليق.

وارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا بنسبة 24 في المئة في يوم واحد إلى 2921 حتى أول أبريل .

وقال ستيفن بويز، المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، يوم الأحد إن المملكة المتحدة ستبلي بلاء حسنا إذا أبقت عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أقل من 20 ألفا.

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج الشهر الماضي، فإنه لو لم تُتخذ أي إجراءات، لكان التفشي قد تسبب في أكثر من نصف مليون حالة وفاة في بريطانيا و2.2 مليون في الولايات المتحدة.

وتشير إحصاءات لرويترز إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم وصل إلى أكثر من 47 ألف شخص.

