الهند تتعقب 9000 تعرضوا لأكبر سلسلة عدوى بكورونا

المصدر: رويترز

سجلت الهند أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا في حين يتعقب المسؤولون اليوم الخميس 9000 شخص تعرضوا لأكبر تشعب للعدوى تشهده البلاد .

وفرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي إجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف أبريل في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وحتى الآن يقل عدد الإصابات في الهند كثيرا عن دول أشد تضررا مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وتوفي 50 شخصاً حتى أمس الأربعاء لكن هناك مخاوف من زيادة كبيرة في الوفيات إذا وصلت العدوى إلى حد الوباء في الهند بسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وقفز عدد الإصابات بأكثر من النصف أمس الأربعاء إلى 1965 حالة بسبب حالات عدوى بين أشخاص حضروا صلوات ومجالس علم دينية.

وقال مسؤول حكومي إن حوالي 9000 شخص على صلة بهذه السلسلة لم يتم التوصل إليهم.