أكثر من 12 ألف شخص يتقدمون بطلبات ليصبحوا رواد فضاء في ناسا

المصدر: د ب أ

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء، أن أكثر من 12 ألف شخص تقدموا بطلبات ليصبحوا رواد فضاء في برنامج "أرتيميس" الجديد التابع لناسا.

وتلقت الوكالة ثاني أكبر عدد من الطلبات على الإطلاق لتلك المهمة الهادفة إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين مرة أخرى إلى القمر بحلول عام 2024 مع التركيز على إرسال رواد فضاء إلى المريخ في نهاية المطاف.

وقال جيم بريدنستاين، المسؤول في ناسا ، إن برنامج أرتيميس فتح "حقبة جريئة جديدة" لاستكشاف الفضاء، وأنه كان مسرورا لرؤية هذا العدد الكبير من المتقدمين.

وكانت ناسا أعلنت في شباط/فبراير أنها تبحث عن رواد جدد.

وتشمل المتطلبات الخاصة بالقبول أن يكون المتقدم مواطنا أمريكيا وحاصلا على درجة الماجيستير في موضوع علمي ولديه خبرة مهنية لعامين على الأقل أو خاض ألف ساعة على الأقل في التدريب على الطيران.

ويحصل المتقدمون الناجحون على عامين من التدريب الأولي في مجال الروبوتات والمشي في الفضاء والقيادة. ثم سيجرون التجارب أثناء إقامتهم في محطة الفضاء الدولية.

ومن المتوقع الإعلان عن المرشحين الجدد لرواد الفضاء في صيف 2021.