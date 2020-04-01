ألمانيا تعتزم تمديد القيود على الحياة العامة بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية والولايات تمديد القيود المشددة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا حتى انتهاء عطلة عيد القيامة، على الأقل.

وجاء في مشروع قرار للمؤتمر الذي عقدته المستشارة أنغيلا ميركل عبر الهاتف مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء، استمرار التوصية للمواطنين بخفض مخالطتهم بأي أشخاص خارج نطاق أفراد العائلة في نفس المنزل وفقا للقواعد السارية إلى أدنى حد ممكن، حتى خلال أيام عطلة عيد القيامة.

ووفقا للقرار، سيطلب من المواطنين " التخلي بوجه عام عن الرحلات الخاصة وزيارات الأقارب".

ونصت الورقة على أن هذا الإجراء سيسري على الداخل وعلى النزهات السياحية عبر الحدود الإقليمية.

ومن المنتظر أن يتم العمل بهذه القواعد حتى يوم التاسع عشر من الشهر الجاري مبدئيا، ويوافق هذا اليوم نهاية عطلة أعياد القيامة للمدارس في جميع الولايات الألمانية.

وبحسب معلومات دعت ميركل الممثلة للحكومة الاتحادية وماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، الممثل لرؤساء حكومات الولايات، إلى عدم التطرق لنقاش بشأن تخفيف التدابير القائمة قبل عيد القيامة.

ووفقا لهذه المعلومات، من المنتظر إجراء مشاورات مجددا بشأن الوضع يوم 14 أبريل، وهو أول يوم عمل بعد عطلة عيد القيامة.