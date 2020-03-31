بلجيكا تسجل 12775 إصابة بكورونا

المصدر: وام

قالت آخر أرقام مركز الأزمات الوطني التابع لوزارة الصحة البلجيكية في بروكسل إن حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغت لغاية نهار اليوم 876 حالة، ليصل المجموع إلى 12775 شخصًا مصاباً رسمياً بالوباء في كافة أنحاء البلاد. وكشف المركز خلال مؤتمر صحفي عن تسجيل وفاة 98 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الفيروس، وهو ما يرفع إجمالي حالات الوفيات إلى 705 منذ بداية الوباء .

أعلن إيمانويل أندريه، المتحدث الرسمي باسم مركز الأزمات الوطني، أن فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً فقدت حياتها.

وتم إدخال 485 شخصاً للمستشفيات أمس، ليصل عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم المستشفى إلى 4920. وخلال نفس الفترة، تمكن 168 شخصاً من المغادرة .

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 1021 شخصاً يوجدون في العناية المركزة و786 بحاجة إلى مساعدة في الجهاز التنفسي.