النمسا.. حزمة إجراءات جديدة لمنع انتشار كورونا

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة في النمسا ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، فيما استبعد المستشار سباستيان كورتس رئيس الوزراء، تخفيف الإجراءات الاحترازية الحالية. وقد ارتفع عدد الإصابات إلى 9.705 أشخاص، حيث لا تزال ولاية تيرول الحدودية المتاخمة لإيطاليا تتصدر قائمة الولايات الأكثر إصابة بواقع 2.242 حالة بفارق كبير بلغ 663 إصابة عن بقية الولايات.

وأوضحت الأرقام الرسمية أن ولاية النمسا السفلى تحتل المركز الثاني بواقع 1.579 حالة، وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس إلى 108، بالتزامن مع تعافي 636 شخصاً.

واستبعد المستشار سباستيان كورتس رئيس الوزراء، تخفيف الإجراءات الاحترازية الحالية، التي قلصت جميع مظاهر الحياة العامة وسمحت فقط باستمرار عمل المحال والمتاجر التي تبيع مستلزمات الحياة الأساسية. وأعلن كورتس عن تبني مجموعة إجراءات إضافية لوقف انتشار الفيروس، تشمل إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التسوق في المحال، وإلزام الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بالعمل من المنازل أو منحهم راحة إجبارية، وإيقاف جميع الأنشطة السياحية وغلق الفنادق، والتوسع في إجراء الاختبارات العشوائية بواقع نحو ألفي فحص يومياً.

وبدوره أعلن وزير الداخلية كارل نيهامر، عن توزيع الكمامات على المواطنين أمام مداخل محلات التسوق الكبيرة، وفرض إجراءات أكثر صرامة بالنسبة لتطبيق لوائح الاحتفاظ بمسافة آمنة بين الأفراد عند التسوق وعدم السماح بوجود أعداد كبيرة داخل المحال، وكشف الوزير عن إصابة 101 من رجال الشرطة بفيروس كورونا، وإصدار تعليمات لرجال الشرطة باستخدام الكمامات أثناء العمل.