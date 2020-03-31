شاهد.. مئات السياح يهربون من مطار كييف لرفضهم دخول الحجر الصحي

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

خرج مئات السياح الأوكرانيين من مطار كييف لرفضهم دخول الحجر الصحي المنظم من قبل الدولة بعد دخولهم من فيتنام.

ووصل 238 أوكراني، بعدما تقطعت بهم السبل في فيتنام بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى عاصمتهم بعد إعادتهم من مدينة هو تشي مينه.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها موقع الديلي ميل البريطاني، السياح وهم يخترقون بوابات المطار بعدما طلبت منهم السلطات الأوكرانية الالتزام بالحجر الصحي في فنادق المطار لمدة أسبوعين.

وكانت الحافلات تنتظر في المطار لنقل السياح إلى الحجر الصحي الذي تديره الدولة، ولكن معظم السياح رفضوا الحجر وشقوا طريقهم إلى المنازلهم بشكل مستقل.

وقال أحد المتفرجين أنه "تم استدعاء الشرطة والحرس الوطني لكن دون جدوى"..

وأوضحت الشرطة أنه من المتوقع أن يتم عزل السياح لمدة أسبوعين في منازلهم.

كما أفادت تقارير بأن ركاب رحلتين عادتا من بالي نظموا اعتصامًا رافضين نقلهم إلى الحجر الصحي في المطار.

وقال تقرير إنهم جلسوا لمدة تسع ساعات على متن الطائرة.

وسجلت أوكرانيا 480 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و 11 حالة وفاة.

يأتي ذلك بعد أن وصف لاعب كرة القدم الأوكراني السابق آيندري شيفتشينكو جائحة الفيروس التاجي بكارثة تشيرنوبيل النووية التي وقعت في وطنه أوكرانيا عام 1986.