جنوب أفريقيا تسجل ثاني وفاة بكورونا وارتفاع المصابين إلى 1280 شخصا

المصدر: رويترز

أكدت جنوب أفريقيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 93 حالة إلى 1280 أمس الأحد كما زاد عدد حالات الوفاة إلى حالتين وذلك مع دخول البلاد اليوم الثالث من عملية إغلاق عام وأعلن مسؤولون إجراءات جديدة للتصدي للتبعات الاقتصادية.

وقال مسؤولو الصحة إن حالة الوفاة لرجل يبلغ عمره 74 عاما في إقليم كوازولو ناتال بجنوب شرق البلاد وتم تشخيص إصابته بكورونا قبل يومين بعد أن ظهرت عليه أعراض تشبه الانفلونزا وكان مصابا بالفعل بسرطان الجلد.

وبدأت جنوب أفريقيا عملية إغلاق تستمر 21 يوما يوم الجمعة مع إلزام الناس بيوتهم وإغلاق معظم الشركات.

وقال مسؤولو الخزانة بجنوب أفريقيا إنهم يفكرون في أن يطلبوا من صندوق النقد الدولي دعما ماليا طارئا للتصدي لتفشي المرض وهو الأكبر حتى الآن في القارة ويخشى بعض الخبراء من احتمال ارهاق النظام الصحي المنهك بالفعل.