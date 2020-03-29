فرنسا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 2606

المصدر: رويترز

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، في ارتفاع بنسبة 13 بالمئة عن اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2606 منذ الأول من مارس آذار، بينما تسارع الحكومة لتخفيف الضغط عن المستشفيات في شرق البلاد التي تتعامل مع ما يفوق طاقتها من الحالات.

وتشمل الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة من يموتون فقط في المستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة على جمع بيانات عن الوفيات في دور المسنين اعتبارا من الأسبوع المقبل، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في الوفيات المسجلة

وقال مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون إن عدد حالات الإصابة المعروفة ارتفع إلى 40174 اليوم "الأحد" من 37575 في اليوم السابق.