بريطانيا تطلب عشرة آلاف جهاز تنفس لمحاربة كورونا

المصدر: رويترز

طلبت بريطانيا عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي من ائتلاف شركات من بينها فورد وإيرباص ورولز رويس، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا، حسب مصدر صناعي.

وتحاول الحكومات في مختلف دول العالم زيادة عدد ما لدى خدماتها الصحية من أجهزة التنفس الصناعي.

ويعد جهاز التنفس الصناعي حاسماً في رعاية الشخص الذي يعاني من الفشل الرئوي الذي قد يترافق مع حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا. لكن هذه الأجهزة لا تنقذ أرواح المرضى بالضرورة. وحسب المصدر نفسه، من المقرر الإعلان عن طلب هذه الأجهزة غداً الاثنين.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت نبأ الطلب في السابق. ورفضت متحدثة في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون التعليق. وقال مايكل جوف الوزير البارز في الحكومة البريطانية اليوم الأحد، إن هيئة الصحة الوطنية البريطانية الممولة من الدولة لديها أكثر قليلاً من ثمانية آلاف جهاز تنفس صناعي.

وتعمل الحكومة البريطانية على تعزيز قدرات النظام الصحي من خلال اتفاقات أبرمت مع القطاع الخاص وموردين في الخارج، إضافة إلى الإنتاج المحلي.