ألمانيا تسجل 4000 إصابة جديدة بكورونا في يوم

المصدر: د ب أ

سجلت ألمانيا ما لا يقل عن 4000 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا في يوم واحد، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات قبل ظهر اليوم الأحد.

وبحسب هذه البيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى 52 ألفاً و547 حالة بمعدل 63 حالة لكل مئة ألف نسمة. ويمثل العدد الحالي ارتفاعاً بمقدار 3965 حالة مقارنة بأمس السبت.

وبلغ عدد حالات الوفيات بين المصابين 389 حالة حتى الآن، ولا يمكن عقد مقارنة يومية بالنسبة لحالات الوفيات لأن المعهد أوضح أنه لم يتلق بيانات من ثلاث ولايات أمس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى أكثر من 56 ألفاً و600 حالة، وسجلت ولايات شمال الراين فيستفاليا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بـ13 ألفاً و630 حالة و110 حالات وفاة، تلتها بافاريا بـ13 ألفاً و263 حالة و110 حالات وفاة، ثم ولاية بادن فورتمبرج بـ10819 حالة إصابة و118 حالة وفاة.



