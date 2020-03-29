الصين تسجل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت الصين 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا علاوة على خمس وفيات جديدة اليوم الأحد، في أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية.

ومن بين الحالات المصابة الجديدة، سجلت 44 حالة لأشخاص كانوا في الآونة الأخيرة خارج البلاد، فيما سجلت حالة واحدة انتقلت العدوى إليها محليا في مقاطعة هنان.



من ناحية أخرى فى مدينة ووهان، بدأ تخفيف إجراءات الإغلاق، وعاد أكثر من 12 ألف مسافر إلى ووهان من جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية فى وقت متأخر يوم السبت.

وذكر موقع "ذا بيبر" الإخباري الصينى أن القطارات فائقة السرعة توقفت في عاصمة مقاطعة هوبي لأول مرة منذ أكثر من شهرين يوم السبت.



كما استؤنفت خدمات القطارات داخل المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة في نفس اليوم.

وأصبح من الممكن للركاب النزول ، ولكن لا يزال الصعود ممنوعًا حتى الثامن من أبريل المقبل، عندما سترفع قيود السفر إلى خارج المدينة.



وسجلت جميع الوفيات الخمسة الجديدة في بؤرة تفشي المرض الأولى بمقاطعة هوبي، التي رفعت في الآونة الأخيرة إجراءات غلق المقاطعة الصارمة التي كانت مطبقة منذ يناير.

ومنذ تفشي الفيروس في ديسمبر من العام الماضي، توفي 3300 شخص في الصين بسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 80 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، وفي ووهان وحدها ، توفي الفان و 543 شخصا وأصيب أكثر من 50 ألف.