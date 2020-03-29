إسبانيا تعلق العمل في جميع الأنشطة غير الأساسية لمدة أسبوعين

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أمس السبت تعليق العمل في جميع الأنشطة غير الأساسية لمدة أسبوعين، في محاولة لإبطاء وتيرة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ونقلت صحيفة "ذا لوكال" الإسبانية نقلا عن سانشير قوله في خطاب تلفزيوني موجه إلى الأمة: "يجب على جميع العاملين في الأنشطة غير الضرورية البقاء في المنزل للأسبوعين المقبلين حتى 9 أبريل المقبل".

ويتعرض سانشير لضغوطا متزايدة من خصومه السياسيين، وكذلك من أعضاء داخل ائتلافه الحكومي، من أجل تمديد الإغلاق الذي تشهده البلاد ومدته أسبوعين، وذلك بسبب زيادة حصيلة الوفيات جراء الفيروس والتي وصلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى 832 حالة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني إن الإجراءات الحالية وضعت البلاد "على الطريق الصحيح"، وذلك مع تباطؤ الزيادة في النسبة المئوية للحالات الجديدة والتي بلغت حوالي 13 في المئة أمس السبت.

وأشار سانشيز إلى أن الإغلاق حدّ بشكل واضح من تحركات الأشخاص في عطلات نهاية الأسبوع ، وأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ "خطوة إضافية" للحد من تنقلات الأشخاص.