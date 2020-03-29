تسجيل أول وفاة بكورونا في مالي عشية الانتخابات التشريعية

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الصحية المالية أمس السبت تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك عشية الانتخابات التشريعية التي أبقي على موعدها رغم تزايد انتشار المرض في البلاد التي تعاني من العنف الأهلي وهجمات الإرهابيين.

وقال وزير الصحة ميشال سيديبي لوكالة فرانس برس "أبلغتني مصالح الوزارة منذ السادسة صباحا بوفاة مريض من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد".

من جهته، قال الكاتب العام لوزارة الصحة ماما كوماري لإذاعة محلية "سجلنا 18 حالة، 14 منها مستوردة و4 محلية، وحالة وفاة واحدة".

ورغم رصد أولى الإصابات بالفيروس في مالي الأربعاء، أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا مساء نفس أمس الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية الأحد.