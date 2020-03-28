4 وفيات بكورونا على متن سفينة سياحية راسية في بنما

المصدر: د ب أ

لقي أربعة أشخاص من كبار السن حتفهم على متن سفينة سياحية راسية قبالة سواحل بنما، حسبما ذكرت شركة الشحن "هولاند أمريكا لاين" يوم الجمعة من دون تقديم تفاصيل.

وتأكدت إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد على السفينة "زاندام". وقالت الشركة في بيان إن 53 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم كانت لديهم أعراض مثل الإنفلونزا وتواصلوا مع الأطباء على السفينة.

وهناك 1243 راكبا و586 من أفراد الطاقم على متن السفينة "زاندام"، والتي يوجد على متنها أيضا طاقم طبي يتألف من أربعة أطباء وأربع ممرضات.

وأضاف البيان "هولاند أمريكا لاين يمكن أن تؤكد أن أربعة ركاب من كبار السن توفوا على متن السفينة زاندام. تعاطفنا وصلواتنا مع عائلاتهم، ونحن نفعل كل ما بوسعنا لدعمهم خلال هذا الوقت الصعب".

يذكر أن السفينة زاندام، كانت في رحلة سياحية في دول أمريكا اللاتينية وغادرت العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس يوم 7 مارس الجاري، وكان من المقرر أن تنهي رحلتها في مدينة سان أنطونيو في تشيلي يوم 21 من الشهر الجاري.