وفاة و41 إصابة جديدة بـكورونا في الجزائر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم "الجمعة"، عن تسجيل حالة وفاة من مجموع 42 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد " كوفيد-19".



وقال المتحدث باسم اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، في تصريح للصحافة، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 26 حالة من مجموع 409 إصابات مؤكدة.



وأوضح أن حالة الوفاة الجديدة تعود لامرأة" 71 عاما" تنحدر من ولاية برج بوعريريج شرقي البلاد، كانت تقيم بفرنسا.



كما أشار إلى أن 180 إصابة مؤكدة سجلت بولاية البليدة بما بعدال 44 بالمائة من إجمالي الإصابات.



يشار أن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزي جراد أصدر مرسوماً جديداً يتضمن توسيع الحجر المنزلي الجزئي ليشمل 9 ولايات "محافظات" أخرى هي: باتنة، وتيزي وزو، وسطيف، وقسنطينة، والمدية، ووهران، وبومرداس، والوادي وتيبازة.



ويدخل الحجر الجزئي حيز التنفيذ بداية من غد "السبت"، ويمتد من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا "بالتوقيت المحلي".