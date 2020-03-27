الإصابات بكورونا تتجاوز الألف في إندونيسيا

المصدر: رويترز

ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تجاوز الألف بعد أن أظهرت التحاليل إصابة 153 شخصا بالفيروس.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد يوريانتو للصحفيين: "عدد الحالات حتى اليوم الجمعة وصل 1046 حالة".

وأضاف يوريانتو أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس وصلت إلى 87 بعدما توفى تسعة مرضى آخرين.

ومن ناحية أخرى، وصل 20 طنا من المعدات الطبية التي تبرعت بها الصين لدعم إندونيسيا لمكافحة فيروس كورونا، إلى جاكرتا اليوم الجمعة.

وتشمل الإمدادات معدات اختبار وأقنعة ونظارات طبية وغيرها من المعدات الوقائية الشخصية، حسبما قال سانتو دارموسومارتو، وهو مسؤول بوزارة الخارجية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل عشرين طنا أخرى غدا السبت.

و أرسلت الصين الأسبوع الماضي، 150 ألف معدة للاختبار سريعة للكشف عن الاصابات بكورونا وغيرها من الأدوات إلى إندونيسيا.

