تراجع عدد مصابي كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 حالة

المصدر: د ب أ

تراجعت الزيادة اليومية في حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 شخص اليوم الجمعة، حيث تم تسجيل 91 حالة جديدة منذ اليوم السابق، وذلك وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في سيئول.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و 332 حالة ، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 139 حالة بعد وفاة ثمانية حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويعتبر اليوم هو السادس عشر على التوالي الذي يجري فيه تسجيل عدد أقل من 200 حالة جديدة في البلاد، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو ما يظهر ثباتًا نسبيًا في تفشي المرض منذ أن بدأ في أواخر يناير الماضي.

وأعلنت سيئول اليوم الجمعة أن جميع المسافرين المتجهين إلى كوريا الجنوبية سيتم اخضاعهم للفحص وسيتم منعهم من الصعود على متن الطائرات إذا كانت درجة حرارة أجسامهم أعلى من 5ر37 درجة مئوية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.