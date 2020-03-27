تسجيل أول إصابة محلية بكورونا في الصين منذ 3 أيام

المصدر: رويترز

أبلغ البر الرئيسي الصيني عن أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي أمس الخميس وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج.

وسجلت الصين 67 حالة جديدة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رُصدت في إقليم شيجيانغ. ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمس إلى 3292.