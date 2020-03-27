أمريكا الأولى عالمياً في عدد الإصابة بكورونا

المصدر: د ب أ

تجاوزت الولايات المتحدة الصين وإيطاليا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، وفقاً لخريطة تتبع كوفيد-19 التي تصدرها جامعة جونز هوبكنز.

وارتفعت الحالات في الولايات المتحدة الآن إلى 82 ألفا و 400 شخص، تليها الصين بأكثر من 81 ألفا و 700 حالة وإيطاليا بأكثر من 80 ألفا و 500.

يشار إلى أن هناك أكثر من 526 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس على مستوى العالم.

وتتصدر إيطاليا عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات الجامعة، حيث تجاوزت الوفيات بها 8 آلاف و 200 حالة تليها الصين بنحو 3 آلاف و 300 حالة، فيما توفي في الولايات المتحد أكثر من 1170 حالة.