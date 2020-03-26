الصين تتخذ إجراء جديدا للحد من حالات الإصابة بكورونا الوافدة من الخارج

المصدر: د ب أ

أعلنت الصين أنها سوف تمنع دخول الأجانب حاملي تأشيرات الدخول، وتصاريح الإقامة السارية فى محاولة للحد من اعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)القادمة من الخارج.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية ، سيسري مفعول الحظر اعتبارا من بعد غد السبت.

وأضافت الوزارة أن الدخول بتأشيرات دبلوماسية أو خدمية أو التأشيرات التي يحملها أشخاص مكلفون بأداء مهام معينة لن يتأثر، في حين أن الرعايا الأجانب القادمين إلى الصين للقيام بأنشطة اقتصادية أو تجارية أو علمية أو تكنولوجية ، أو خارج الاحتياجات الإنسانية الطارئة ، عليهم الاستمرار في التقدم بطلبات للحصول على التأشيرة.

