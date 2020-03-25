إيران تقيد حركة السفر مع ارتفاع وفيات فيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن طهران تعتزم فرض حظر للسفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة وللتجمعات التقليدية في المتنزهات، وذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 2077 .

وأوضح روحاني أن الإيرانيين سيُمنعون من مغادرة المدن والخروج في رحلات خلال عطلة السنة الفارسية الجديدة كما ستُفرض قيود على التجمعات خلال مهرجان للطبيعة يعد جزءا من احتفالات الإيرانيين الذين يخرجون في نزهات تقليدية في الهواء الطلق.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "هذه الخطة مشددة وستتسبب في مصاعب وقيود على السفر وتحث الأشخاص الذين سافروا بالفعل على العودة لمنازلهم بشكل أسرع".

وأضاف روحاني "هذه قرارات صعبة لكنها ضرورية لحماية الأرواح. جميع المنتزهات ستكون مغلقة على الأرجح، لن يكون مهرجان الطبيعة مثل السنوات السابقة لكن ليس أمامنا من خيار سوى فعل ذلك" موضحا أن تفاصيل الخطة ستُعلن خلال فترة قصيرة.

وشكا مسؤولون من أن مواطنين كثيرين تجاهلوا مناشداتهم بالتزام المنازل وإلغاء خطط السفر في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المسؤول علي رضا وهاب زادة على تويتر إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 27017 مصابا.