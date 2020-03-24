الإصابة بكورونا تتضاعف في نيويورك كل 3 أيام

المصدر: د ب أ

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في مؤتمر صحفي إن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في نيويورك يتضاعف كل ثلاثة أيام تقريبا، وهي زيادة "مثيرة" تعني أن الذروة ستكون أعلى وأسرع مما كان متوقعا.

وفي إشارة إلى المنحنى البياني لأعداد المصابين بالفيروس، أضاف كومو "لم نقم بتسوية المنحنى، ويشهد المنحنى تزايداً في الواقع".

وأوضح "الذروة أعلى مما كنا نعتقد، وأقرب مما كنا نعتقد"، مضيفاً أنها يمكن أن تصل في غضون 14 إلى 21 يوما، مشيرا إلى أن "هذا مزيج سيئ من الحقائق".

وفي نيويورك، تم تسجيل 25 ألفاً و 665 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وفقا لكومو، بما يقارب عشرة أضعاف عدد الحالات المسجلة في كاليفورنيا، الولاية الأمريكية الأكثر تضررا بعد نيويورك.