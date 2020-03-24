إصابة رئيس فنلندا السابق مارتي أهتيساري بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أصيب رئيس فنلندا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام مارتي أهيتساري 82 عاما بفيروس كورونا، بحسب بيان أصدره مكتبه اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب أهيتساري القول " إنه على ما يرام في ظل الظروف الحالية".



وقد ثبت إصابة أهيتساري بالفيروس أمس الاثنين، بعد يومين من تأكد إصابة زوجته بالفيروس.

وكان أهيتساري قد حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2008، عقب مشاركة في التوصل لحل لعدد من الصراعات الدولية.



وذكرت بلومبرج أنه ساعد في حصول ناميبيا على استقلالها 1989 و1990، كما ساهم في تخفيف حدة التوتر في إقليم آتشيه الإندونيسي عام 2005.

ويذكر أن أهيتساري قد شغل منصب رئيس فنلندا في الفترة من 1994 حتى 2000.

وكانت فنلندا قد سجلت 700 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.