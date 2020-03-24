هولندا تحظر جميع التجمعات العامة حتى يونيو المقبل

المصدر: د ب أ

شددت هولندا بشكل كبير من إجراءاتها للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس الاثنين، وحظرت جميع المناسبات والاجتماعات العامة حتى أول يونيو المقبل.

وفي السابق، كان الحظر المفروض على المناسبات والأحداث التي تضم 100 شخص أو أكثر ساريًا حتى 6 أبريل المقبل.

وقال وزير العدل فرديناند جرابرهاوس اليوم الاثنين، لدى إعلانه الحظر "إنني أدرك أن هذا صعب للغاية.. لكن ليس لدينا خيار."



ويمكن للشرطة التدخل وفرض غرامات صارمة في حالة الانتهاكات.



ووفقًا لـجرابرهاوس فإن سبب الإجراءات الأكثر صرامة هو أن العديد من الهولنديين تجاهلوا القواعد السابقة. وفي عطلة نهاية الأسبوع ، كانت العديد من الشواطئ والحدائق مكتظة بالزائرين.



وفي هولندا، تم تسجيل 4749 حالة إصابة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 213 حالة وفاة.

