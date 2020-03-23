واحد من كل 8 مصابين بكورونا في إسبانيا من الأطقم الطبية

المصدر: د ب أ

أفادت البيانات الرسمية الصادرة في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الاثنين بأن عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا بين الأطقم الطبية في البلاد وصل إلى 3910 حالة.

وأوضح الاتحاد الوطني للتمريض (سي جي إي) أن هذا العدد يمثل نحو 12% من إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد أي بما يعادل نحو حالة واحدة من كل ثماني حالات إصابة بالعدوى.

وشكا الاتحاد من نقص تجهيزات الحماية للعاملين في القطاع الطبي، وقال الاتحاد في بيان عاجل إن هذا الموقف " لا ينبغي أن يستمر ليوم واحد آخر"، مشيرا إلى الحاجة إلى كمامات مناسبة ونظارات ومعاطف وقفازات.

ويمثل الاتحاد أكثر من 300 ألف شخص يعملون في القطاع الطبي.

وحذر الاتحاد:" إذا أرادت إسبانيا أن تتغلب على هذه الجائحة فمن الملح للغاية حماية مقدمي الرعاية الذين يكافحون فيروس كوفيد-19".

ومنذ تسعة أيام، يتوجه الاشخاص في كل أنحاء إسبانيا عند الساعة الثامنة من مساء كل يوم نحو الشرفات والنوافذ لتوجيه التحية إلى الأطقم الطبية المضحية التي تكافح الفيروس، وذلك بالتصفيق لمدة دقائق وإطلاق صيحات الاستحسان والغناء.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا بعد إيطاليا تأثرا بجائحة كورونا، وقد سجلت وزارة الصحة الإسبانية حتى اليوم أكثر من 33 ألف حالة إصابة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى أكثر من 2200 حالة.