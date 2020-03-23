باكستان تستدعي الجيش في مواجهة كورونا

المصدر: د ب أ

نشرت باكستان اليوم الاثنين الجيش عبر البلاد لتطبيق إغلاق للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) فيما تجاوزت حالات الإصابة به الـ800 حالة.

وقالت وزارة الداخلية إن قوات الجيش والقوات شبه العسكرية تنتشر في الشوارع لمساعدة الإدارات المدنية المحلية.

وأعلنت كل الحكومات الإقليمية عن إغلاق -باستثناء الخدمات الأساسية ومحال البقالة والصدليات، وأمرت الشعب بعدم مغادرة منازلهم.

وأعلنت السلطات في إقليم البنجاب المركزي الذي يقطنه أكثر من مئة مليون شخص، وقف تسيير وسائل النقل العام وغلق المطاعم والمجمعات التجارية والمتنزهات اليوم الاثنين.

وأعلن إقليم السند الأكثر تضررا والواقع بجنوب البلاد بالفعل عن إغلاق بدءا من أمس الأول السبت.

وارتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 804 اليوم الاثنين، ما يمثل زيادة حادة. وهناك ست وفيات مؤكدة على الأقل جراء الفيروس .

ومن بين المتوفين طبيب شاب قضى جراء التقاط الفيروس خلال فحص اشخاص عائدين بعد زيارة المراقد المقدسة من إيران.

وقال فايز الله فاراق، الناطق باسم حكومة منطقة جيلجيت-بالتيستان القريبة من حدود باكستان مع الصين، إن أسامة رياض 26 عاما سوف يحصل على وسام وطني.

وحذر المسؤولون من أن أرقام الإصابات يمكن أن ترتفع في الأيام المقبلة جراء الاوضاع غير الجيدة في مخيمات الحجر الصحي التي تديرها الحكومة حيث تحتوي الغرف على العديد من المرضى على مسافات متقاربة من بعضها.