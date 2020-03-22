هونج كونج تسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أكدت هونج كونج تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، حيث تتعلق معظم الحالات بمسافرين عائدين من الخارج، مما رفع الحصيلة المحلية إلى 317 ، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم.

و29 من المرضى، الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لديهم تاريخ من السفر إلى دول تشمل كندا والولايات المتحدة ودول أوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا.

وتم الكشف عن الحالات الجديدة بعد يوم من إعلان الرئيسة التنفيذية، كاري لام عن مجموعة من الإجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، حيث أعلنت عن "لحظة حاسمة" للمدينة.وشمل ذلك تأجيل اختبارات القبول بالجامعات لشهر واحد، وإصدار أوامر للموظفين الحكوميين بالعمل من المنزل بدءا من غد الاثنين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، ذكر دكتور تشوانج شوك-كوان، رئيس فرع الأمراض المعدية بمركز الحماية الصحية أن أصغر حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لطفلة لا تتعدى 20 شهرا. وكانت ضمن مجموعة حضرت حفل زفاف في 14 آذار/مارس. وكان والدا الطفلة والعريس قد أصيبا في وقت سابق. وكان طفل آخر 22 شهرا قد تأكدت أيضا إصابته بالفيروس.

وناشدت حكومة هونج كونج لمواطنين بالالتزام بمزيد من التباعد الاجتماعي مع ارتفاع أعداد الاصابة بفيروس كورونا في المدينة، في ظل اندفاع الكثيرين للعودة من أوروبا، حيث ارتفعت أعداد الإصابات بشكل كبير.