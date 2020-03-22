الهند تحظر التجول لمدة يوم واحد للسيطرة على كورونا

المصدر: د ب أ

بقي أكثر من مليار شخص داخل منازلهم في الهند اليوم الأحد خلال مدة حظر التجوال المفروض على مستوى البلاد لمدة يوم واحد بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن تجاوزت الحالات المؤكدة 300 شخص.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا الخميس إلى فرض "حظر التجوال" أو الحجر الصحي الذاتي من الساعة 7 صباحا (0130 بتوقيت جرينتش) إلى الساعة 9 مساء (1530 بتوقيت جرينتش) لكسر حلقة العدوى وكذلك تقييم قدرة الهند على مكافحة الوباء.

وغرد مودي عبر صفحته على موقع تويتر قبل لحظات من فرض حظر التجوال "يجب أن نشارك جميعًا في حظر التجوال هذا، والذي سيضيف قوة هائلة للكفاح ضد خطر كوفيد-19"، مضيفا أن "الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في الأوقات القادمة. ابق في الداخل وحافظ على صحتك".

كما دخل أيضا اليوم الأحد الحظر المتعلق بتعليق جميع الرحلات الدولية، الذي أمرت به الحكومة لمدة أسبوع، حيز التنفيذ.