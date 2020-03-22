حصيلة ضحايا كورونا في العالم حتى الآن

المصدر: د ب أ

أظهرت إحصاءات رسمية أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة عشرة آلاف شخص على مستوى العالم حتى الآن.

وأوردت جامعة جون هوبكنز الخاصة في ولاية ميريلاند الأمريكية على قائمتها المنشورة على بوابتها الإلكترونية ظهر أمس الجمعة أن هناك 10038 ضحية أودى بها المرض حتى الآن.

ويقدر الخبراء بأن العدد الفعلي يتجاوز هذا العدد الذي جاءت به الإحصاءات الرسمية بكثير.

وقالت الجامعة إن أكثر من 246 ألف شخص (إحصاء الساعة الواحدة ظهر الجمعة بتوقيت أمريكا) نقلت إليهم عدوى "سارس-كوف-2"، الذي يمكن أن يصيب الرئة بالإصابة التي تسمى "كوفيد 19".