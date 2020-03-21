تسجيل أول وفاة بكورونا في البوسنة

المصدر: د ب أ

أعلنت البوسنة اليوم السبت تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل موقع "كليكس" الإخباري البوسني عن مسؤول صحي قوله إن حالة الوفاة تعود لامرأة مسنة في أواخر السبعينيات من العمر.

وذكر الموقع الإخباري أن هذه المرأة انتقلت إليها العدوى على ما يبدو عن طريق ابنها، الذي أتى لزيارتها قادما من ألمانيا.

وتم تسجيل إصابة 93 شخصا بالفيروس في البوسنة بحلول بعد ظهر اليوم السبت، حيث اكتشفت معظم هذه الإصابات في بانيا لوكا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، حتى هذه اللحظة، 12955 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس نحو 301552 إصابة.