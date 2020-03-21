ليتوانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت سلطات ليتوانيا عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد19) بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

كانت ليتوانيا قد نشرت أول أمس الخميس بيانات عن مسارات حركة الأشخاص المصابين بالفيروس داخل البلاد.

وعرضت الإذاعة الليتوانية برنامجا يحوي أهم المعلومات عن كل الحالات المعروفة حتى الآن، وقد وردت هذه المعلومات من المركز القومي للصحة الذي سجل هذه المعلومات أثناء التشخيص الوبائي لهؤلاء المصابين.

ولم تتضمن هذه المعلومات ذكر أسماء المصابين.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في ليتوانيا وصل حتى يوم الخميس إلى 34 حالة ، ويُعْتَقَد أن جميع أصحاب هذه الحالات أُصِيْبُوا بالعدوى في الخارج.

وكانت الحكومة في فيلينيوس قد أعلنت حالة الطوارئ نظرا لتفشي الفيروس .