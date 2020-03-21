كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

سجلت كوريا الجنوبية اليوم السبت ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة. كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102.

ووسط انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، تم اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج إلى 23 حالة.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، تم رفع الحجر الصحي عن 2612 شخصا بعد أن تعافوا بالكامل من كورونا، بزيادة قدرها 379 شخصا.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 6085 شخصا، بتراجع قدره 240 شخصا مقارنة باليوم الذي سبقه.

وتتركز معظم الحالات في مدينة دايجو بجنوب شرقي البلاد ومقاطعة كيونج سانج الشمالية.

